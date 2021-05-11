Игра типа escape предлагает найти выход из ситуации, в которой игрок оказывается в пустой СТО со сломанным грузовиком.

На официальном сайте Bosch появилась массовая многопользовательская онлайн-игра, благодаря которой можно научиться ремонтировать грузовик, а также расширить знания о решении Bosch для СТО, что специализируется на обслуживании грузового транспорта. Всю игру можно пройти за 10-15 минут.

Полезные навыки от игры Операция Bosch по спасению грузовика:

Разработки Bosch: обучение во время игры;

Решение для ремонта грузовиков от Bosch;

Ремонт и диагностика грузового транспорта.

По условиям игры "Операция Bosch по спасению грузовика" участнику нужно доставить груз бананов на фабрику по изготовлению мороженого. Но проблема в том, что эти фрукты обожает большая и довольно агрессивная обезьяна – настолько, что после столкновения с ней грузовик нуждается в ремонте. Чтобы спасти и вернуть на дорогу грузовик, участнику нужно пройти через 6 различных квестов – используя найденные предметы, инструменты и оборудование для диагностики, определить неисправности и устранить их. Когда игрок верно выполнил одно задание квеста – открывается возможность переходить к следующему.

Дружественный интерфейс, понятные описания и подсказки помогут справиться с задачами даже тем, кто никогда не снимал клеммы с аккумулятора и не держал в руках гаечный ключ. Однако в первую очередь игра от Bosch рассчитана на тех, кто непосредственно связан с ремонтом грузового транспорта и знаком с проблемами, которые нужно решать в ходе игры.

Каждое удачное действие в игре приносит определенное количество баллов. Своими результатами участники могут делиться в социальных сетях, чтобы посоревноваться в мастерстве с коллегами, друзьями и знакомыми.