Гра типу escape пропонує знайти вихід із ситуації, в якій гравець опиняється в порожній СТО з поламаною вантажівкою.

На офіційному сайті Bosch з'явилася браузерна онлайн-гра, завдяки якій можна навчитися ремонтувати вантажівку, а також розширити знання про рішення Bosch для СТО, що спеціалізуються на обслуговуванні вантажного транспорту. Усю гру можна пройти за 10–15 хвилин.

Корисні навички від гри Операція Bosch з порятунку вантажівки:

Розробки Bosch: навчання під час гри;

Рішення для ремонту та обслуговування вантажівок від Bosch;

Ремонт і діагностика вантажного транспорту.

За умовами гри “Операція Bosch з порятунку вантажівки” учаснику потрібно доставити вантаж бананів на фабрику з виготовлення морозива. Але проблема в тому, що ці фрукти обожнює велика й досить агресивна мавпа – настільки, що після зіткнення з нею вантажівка потребує ремонту. Щоб врятувати та повернути на дорогу вантажівку, учаснику потрібно пройти через 6 різних квестів – використовуючи знайдені предмети, інструменти та обладнання для діагностики, визначити несправності та усунути їх. Коли гравець вірно виконав одне завдання квесту – відкривається можливість переходити до наступного.

Дружній інтерфейс, зрозумілі описи та підказки допоможуть впоратися із завданнями навіть тим, хто ніколи не знімав клеми з акумулятора та не тримав у руках гайковий ключ. Однак у першу чергу гра від Bosch розрахована на тих, хто безпосередньо пов'язаний з ремонтом вантажного транспорту та знайомий з проблемами, які потрібно розв’язувати у ході гри.

Кожна вдала дія в грі приносить певну кількість балів. Своїми результатами учасники можуть ділитися в соціальних мережах, щоб позмагатися в майстерності з колегами, друзями та знайомими.