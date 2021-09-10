Глобальные изменения климата, основной причиной которых считаются выбросы парниковых газов, требуют решительных действий от бизнеса. Немецкая группа компаний Robert Bosch GmbH выработала новую стратегию развития и готовится к трансформации бизнеса.

“Электрификация и использование “зеленого водорода” – два наиболее интересных вызова, базирующихся на философии энергосбережения. Другой стороной этого процесса является диджитализация. Основываясь на этих трендах, мы определяем, какие изменения будут касаться компании в долгосрочной перспективе. Четкое понимание этих процессов позволяет компании сосредоточиться на современных вызовах и превратить их в бизнес-возможности”, – заявил на встрече с представителями СМИ 8 сентября в Киеве Штеффен Хоффманн, новоназначенный президент Bosch в регионе Россия, Украина, Белоруссия, Центральная Азия, Монголия и на Кавказе.

По его словам, на сегодня компания Bosch является ключевым игроком в сфере климатически нейтральной мобильности – ведь глобальные усилия по борьбе с изменением климата стимулируют электрификацию и развитие возможностей использования экологически чистого водорода.

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С целью удержания лидерских позиций в области климатически нейтральной мобильности, Bosch инвестировала в отдел R&D (исследования и разработки) около 7,5 млрд евро или 10% от продаж. В отделе R&D компании работает 73 тыс. сотрудников, из них около 30 тыс. инженеров-программистов сосредоточены на разработке программного обеспечения, как основной составляющей цифровизации – нового этапа в развитии мировой экономики. Все усилия исследовательского отдела Bosch направлены на то, чтобы превратить технологические и экологические потрясения в новые возможности для бизнеса.

“Компания Bosch твердо убеждена в том, что водород может сыграть ключевую роль в декарбонизации. Топливные элементы способны приводить в движение грузовые автомобили и поезда. Водород может заменить природный газ в жилых и промышленных котлах, твердооксидные топливные элементы могут обеспечить децентрализованное электроснабжение зданий, синтетическое топливо на основе водорода может полностью декарбонизировать обычные двигатели внутреннего сгорания”, – подчеркнул Штеффен Хоффманн. Он также добавил, что в 2020 году Bosch стала первой крупной промышленной компанией, которая достигла климатической нейтральности на всех своих локациях по всему миру.

Сейчас компания работает над системой топливных элементов для авто, которые обеспечивают большую продолжительность работы и более короткое время дозаправки. Такие элементы наиболее эффективно используются на больших дистанциях и в коммерческих автомобилях. А благодаря экологически чистому водороду топливные элементы позволяют транспортным средствам работать без выбросов углекислого газа. Не менее важной частью трансформации современного мира является диджитализация экономики. Для компании Bosch она стала переходом от традиционного оборудования к программному обеспечению и услугам.

“Мы находимся в процессе серьезной трансформации от компании, специализирующейся на оборудовании и аппаратуре, к деятельности, которая сосредоточена на программном обеспечении и услугах. Наша ведущая роль в области сенсорных технологий стала отправной точкой на этом пути”, – считает Штеффен Хоффманн.

Сейчас Bosch занимается развитием направления AIoT – сочетая в своих продуктах искусственный интеллект (AI) и Интернет вещей (IoT). Таким образом, компания создает прочную основу для постоянного совершенствования производства на основе Big Data и устанавливает новые стандарты Индустрии 4.0.

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“В последние годы мы создали технологическую, организационную и структурную основы для перехода к Индустрии 4.0. В том числе - создав BCAI, программу квалификации в сфере AI для более чем 20 тыс. сотрудников и ввели этический кодекс Bosch AI. В ближайшие годы мы сосредоточимся на последовательном применении AIoT в наших продуктах и бизнес-моделях. Мы хотим развиваться с AIoT и стать ведущей глобальной AIoT-компанией”, – подчеркнул Хоффманн.

Ежегодные инвестиции Bosch в разработку программного обеспечения составляют более 4 миллиардов евро, из которых около трех миллиардов приходится на бизнес-сектор “Решения для мобильности”. Также Компания Bosch занимается разработкой программного обеспечения, развивая решения для междоменных вычислений. В перспективе это позволит компании легко перейти на полный цикл работы с автомобильной электроникой и программным обеспечением.