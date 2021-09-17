В Украине сейчас два водородных автомобиля, в украинском водородном совете ожидают, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году.

Недавно в Украине научились сертифицировать водородные автомобили, и уже завезли несколько таких машин. Так что для них нужны заправки. Первая из них может появиться уже в следующем году. Об этом на брифинге заявил президент ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин.

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"Сертифицировав первые водородные машины в Украине, мы фактически решили chicken-and-egg problem. Почему не строят водородные заправки? Потому что нет машин на водороде. А почему нет машин? Потому что нет водородных заправок. Команда украинского водородного совета решила эту почти философскую проблему, когда в начале сентября сертифицировала первый в стране водородный автомобиль. Основу для дальнейшего развития инфраструктуры для водородного транспорта в Украине было заложено", – сказал он.

По его словам, процесс первой сертификации был несколько сложным, но сейчас документальная составляющая ввоза в Украину водородных авто ускорена. "Сейчас украинский водородный совет уже отработал механизм документального оформления водородных авто. К нам в Водородный совет обращаются предприниматели, которые специализируются на создании водородной инфраструктуры и строят заправочные станции по всему миру. Они уже готовы создавать заправки для водородных авто и в Украине. Мы ожидаем, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году", – рассказал Репкин.

В ассоциации заявили, что японские Toyota Mirai, которые ввезли в Украину, работают на водородном топливном элементе, вырабатывающем энергию для электродвигателя. "Это техническое решение дает возможность полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания", – заявили в ассоциации.