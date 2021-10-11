Hyundai Mobis построит два завода в Южной Корее по производству топливных элементов, чтобы ускорить развитие технологий на основе водорода.

Новые заводы начнут производство уже во второй половине 2023 года. После полного запуска на заводах будут производить 100 тысяч водородных топливных систем ежегодно.

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После завершения производства Hyundai Mobis уже будет 3 завода, ведь в 2018 году компания уже создала полный комплекс производства топливных элементов и других электронных компонентов в городе Чхунджу, который производит около 23 тысяч топливных элементов в год.

“Несмотря на неопределенность, в том числе из-за COVID-19, мы решили вложить масштабные инвестиции для усиления собственной конкурентоспособности. Мы и в дальнейшем будем инвестировать в инфраструктуру, разработки и инновации, которые позволят активнее развивать возможности водорода и улучшать экосистему”, – отметил президент и CEO Hyundai Mobis Сун Хван Чо.