Гідрогеновий електрокар подолав грандіозну відстань, після чого заряджався протягом 5 хвилин і був здатен подолати зворотний шлях.

Новий світовий рекорд з максимального пробігу від зарядки до зарядки (заправки), встановлений Toyota Mirai становить 1003 кілометри. Після цього у баку електрокара залишилось ще трохи водню, достатнього для подолання ще 9 кілометрів.

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Mirai – це електромобіль другого покоління на паливних елементах від Toyota. Він пропонує більшу продуктивність, витонченіший та динамічніший дизайн, а також нову динаміку водіння, у порівнянні з автомобілем першого покоління.

Крім того, підвищена ефективність системи паливних елементів, разом із більшою місткістю накопичення водню та кращою аеродинамікою, сприяють збільшенню дальності руху до приблизно 650 км за звичайних умов їзди, а також зменшенню часу зарядки до менш ніж 5 хвилин на терміналі з тиском 700 бар.

Фото: рекорд пробігу Toyota Mirai / Toyota

Подорож розпочалась у середу, 26 травня, о 5:43 ранку від водневої станції HYSETCO у французькому місті Орлі, а закінчилася на іншій заправці за 1003 кілометри від першої. Автомобіль рухався дорогами загального користування на південь від Парижа, а також у районах Луар і Шер та Ендру і Луара, а відстань та споживання були сертифіковані незалежним органом.

Середня витрата водню під час рекорду становила 0,55 кг/100 км, а бак Mirai здатен вмістити 5,6 кг водню. Щоб досягти рекорду на відстані 1003 км, водії застосували стиль “екологічного водіння”, але жодних спеціальних прийомів, якими не можуть користуватися звичайні водії.