Спортивний електрокар матиме три варіанти силових установок на вибір.

Cupra Born, по суті, є іспанською версією Volkswagen ID3 з більш сміливим дизайном та спортивним характером.

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На момент виходу на ринок Cupra Born буде доступний з силовими установками потужністю 150, 204 та 231 кінську силу, які комбінуються з тяговими акумуляторами різного об’єму. Найпотужніше виконання позначається e-Boost і пропонуватиметься з батареєю на 77 або і 58 кВт-год. Перший варіант буде прискорюватись до 100 км/год за 7 секунд і проїжджати 540 км на одному заряді, тоді як версія з меншим акумулятором розганяється за 6,6 секунди і долає на повному заряді 420 км.

Фото: електрокар Cupra Born / SEAT

Менш потужним версіям Cupra Born будуть доступні три батареї на вибір: на 45, 58 або і 77 кВт-год, котрі забезпечать запас ходу у 340, 420 і 540 км, відповідно (WLTP).

Усі акумулятори мають рідинне охолодження і вбудовану систему терморегуляції, яка забезпечує оптимальну температуру осередків при заряджанні та експлуатації. Батарея підтримує швидкісну зарядку з потужністю до 125 кВт, завдяки якій можна поповнити енергію з 5% до 80% всього за 35 хвилин. А за 7 хвилин на швидкісному терміналі можна отримати додаткові 100 км пробігу.

Серійне виробництво Cupra Born має розпочатись у вересні цього року на заводі Volkswagen в Цвіккау, де збирають і Volkswagen ID3.