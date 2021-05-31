Спортивный электрокар будет иметь три варианта силовых установок на выбор.

Cupra Born, по сути, является испанской версией Volkswagen ID3 с более смелым дизайном и спортивным характером.

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На момент выхода на рынок Cupra Born будет доступен с силовыми установками мощностью 150, 204 и 231 лошадиная сила, которые комбинируются с тяговыми аккумуляторами разного объема. Самое мощное исполнение обозначается e-Boost и будет предлагаться с батареей на 77 или и 58 кВт-ч. Первый вариант будет ускоряться до 100 км/ч за 7 секунд и проезжать 540 км на одном заряде, тогда как версия с меньшим аккумулятором разгоняется за 6,6 секунды и преодолевает на полном заряде 420 км.

Фото: электрокар Cupra Born / SEAT

Менее мощным версиям Cupra Born будут доступны три батареи на выбор: на 45, 58 или 77 кВт-ч, которые обеспечат запас хода в 340, 420 и 540 км, соответственно (WLTP).

Все аккумуляторы имеют жидкостное охлаждение и встроенную систему терморегуляции, которая обеспечивает оптимальную температуру ячеек при зарядке и эксплуатации. Батарея поддерживает скоростную зарядку мощностью до 125 кВт, благодаря которой можно пополнить энергию с 5% до 80% всего за 35 минут. А за 7 минут на скоростном терминале можно получить дополнительные 100 км пробега.

Серийное производство Cupra Born должно начаться в сентябре этого года на заводе Volkswagen в Цвиккау, где собирают и Volkswagen ID3.