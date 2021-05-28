Один из дилеров марки Nissan в штате Вирджиния предлагает необычный бонус для поощрения покупателей крупных полугрузовиков Titan – экологический электрохетчбек Leaf "на сдачу".

Дилерский центр Hart Nissan предлагает покупателям Nissan Titan электромобиль Nissan Leaf практически бесплатно: за 99 центов можно получить электрокар в двухлетнюю аренду с ограничением пробега в 10 тысяч миль – 16 тысяч километров.

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В эпоху роста популярности электротранспорта, продавать машины с ДВС становится сложнее, тем более с моторами большого объема. Это касается, едва ли не в первую очередь, и чрезвычайно популярных в США пикапов. Электрический F-150 от Ford заказали более 20 тысяч американцев в первые дни после презентации, а на Cybertruck от Tesla получено более миллиона заказов по всему миру. И это только две модели электрических пикапов, которые в наше время появляются, как грибы осенью.

Nissan Titan со своим 5,6-литровым двигателем не может похвастаться успешными продажами. Его показатели расхода топлива способны отпугнуть потенциальных покупателей, даже если они страстные поклонники больших пикапов – "Титан" потребляет от 15 до 42 литров бензина на каждые 100 километров пути. К тому же пикап показал далеко не лучшие результаты в краш-тестах американской организации IIHS и не смог получить высокие баллы за безопасность.

Чтобы оживить продажи машин, которые залежались на складах, автосалон Hart Nissan прибег к интересному маркетинговому ходу, предлагая каждому покупателю Titan и Titan XD почти бесплатный электрокар Nissan Leaf Plus. Последний оснащен 215-сильным двигателем и аккумуляторной батареей на 62 кВт-ч, что обеспечивает пробег на одном заряде до 365 километров, компенсируя прожорливость Titan.

Цена Nissan Leaf Plus у того же дилера стартует с отметки 38 270 долларов, тогда как за Titan SD 2021 года выпуска нужно заплатить 42 242 доллара. Учитывая налоговую компенсацию за приобретение Leaf, которая составляет 7 500 долларов, покупатель получает два автомобиля всего за 34 742 доллара.

Фото: Nissan Titan / Nissan