Производство может начаться в конце этого года или в начале следующего.

Когда Tesla представила Cybertruck еще в ноябре 2019 года, автопроизводитель начал принимать депозиты в 100 долларов для бронирования очереди на это авто. Нетрудно подсчитать, что таким образом Tesla получила 100 миллионов долларов. Впрочем, депозит не сгорает, если клиент не будет покупать "Сайбертрак" – компания возвращает ему эту сумму в случае отказа.

Также отслеживаются комплектации, на которые сделаны заказы. Так, почти половина (48%) купят модель с двумя двигателями, 44,5% – трехмоторную топ-версию и лишь 7,5% будущих владельцев оставили заявку на базовую одномоторную версию.

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Заявленная два года назад цена Tesla Cybertruck начинается с 39 900 долларов, топовая трехмоторная версия оценена в 69 900 долларов.

Tesla пытается выпустить и выдать заказчикам Cybertruck до конца этого года, причем это будут две старшие версии. Они смогут пройти на одном заряде 300 и 500 миль соответственно и будут оснащены двойными и трехмоторными силовыми агрегатами.

Впрочем, сроки не окончательные. Tesla все еще работает над строительством Gigafactory Texas, где собирается производить Cybertruck, к тому же компания имеет проблемы из-за конструкционных особенностей модели. Это может привести к смещению сроков поставок на 2022 год, когда Cybertruck будет иметь большую конкуренцию в сегменте электрических пикапов.