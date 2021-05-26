Виробництво може початись в кінці цього року або на початку наступного.

Коли Tesla представила Cybertruck ще в листопаді 2019 року, автовиробник почав приймати депозити у 100 доларів для бронювання черги на це авто. Неважко підрахувати, що таким чином Tesla отримала 100 мільйонів доларів. Втім, депозит не згорає, якщо клієнт не курувати "Сайбертрак" – компанія повертає йому цю суму у випадку відмови.

Також відстежуються комплектації, на які зроблені замовлення. Так, майже половина (48%) куплять модель з двома двигунами, 44,5% – тримоторну топверсію і лише 7,5% майбутніх власників залишили заявку на базову одномоторну версію.

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Заявлена два роки тому ціна Tesla Cybertruck починається з 39 900 доларів, топова тримоторна версія оцінена у 69 900 доларів.

Tesla намагається випустити та видати замовникам Cybertruck до кінця цього року, причому це будуть дві старші версії. Вони зможуть пройти на одному заряді 300 та 500 миль відповідно та будуть оснащені подвійними та тримоторними силовими агрегатами.

Втім, терміни не остаточні. Tesla все ще працює над будівництвом Gigafactory Texas, де збирається виробляти Cybertruck, до того ж компанія має проблеми через конструкційні особливості моделі. Це може призвести до зміщення строків поставок на 2022 рік, коли Cybertruck буде мати більшу конкуренцію в сегменті електричних пікапів.