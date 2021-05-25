Нова модель Tesla окрім електричних моторів отримає реактивні двигуни.

Tesla буде випускати реактивні електромобілі. Першим електрокаром, який отримає реактивні двигуни, стане Roadster другого покоління. Але згодом ця технологія може з’явитися і на інших моделях компанії.

Читайте також: Суд у Норвегії визнав Tesla винною у погіршені характеристик авто після оновлення прошивки

Новий Roadster, який має з’явитися у продажу “найближчими роками”, отримає спеціальний пакет модифікацій SpaceX, названий на честь аерокосмічної компанії Ілона Маска. Він передбачає наявність 10 мініатюрних реактивних двигунів, що працюють на охолодженому стислому повітрі, який буде зберігатися в спеціальному баку. Схожу систему використовують ракети SpaceX для коригування траєкторії польоту.

Нова для автопрому технологія дозволить наблизитися до “меж можливостей людського організму” під час розгону.

У зв'язку з цим, Ілон Маск рекомендував відмовитися від покупки Tesla Roadster у виконанні SpaceX людям, у яких є проблеми зі здоров'ям. На його думку, динамічні характеристики електрокара можна порівняти з американськими гірками.

До того ж, для клієнтів марки буде доступна базова версія Roadster з трьома електромоторами. Подібна модифікація зможе розганятися до «сотні» приблизно за дві секунди, а запас ходу моделі на одному заряді акумулятора складе близько тисячі кілометрів.

Попри те, що серійне виробництво Tesla Roadster другого покоління ще не почалося, компанія вже приймає замовлення. Вартість чотиримісного електрокара з першої партії, яка складе близько тисячі примірників, становить 250 тисяч доларів.