Норвезький суд визнав компанію Tesla винною після того, як проти неї подали позов власники електромобілів Tesla. Вони поскаржилися на зниження ємності акумулятора і швидкості зарядки після оновлення.

Як повідомляє видання Nettavisen, компанія повинна виплатити по 136 тисяч крон (16 000 доларів) 30 власникам Model S.

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Володарі Tesla Model S в Норвегії та інших країнах скаржаться на зниження дальності пробігу на одному заряді до 48 кілометрів після оновлень 2019 року. Автомобілісти також відзначили зниження швидкості швидкої зарядки на станціях Tesla Supercharger. Повідомляється, що проблеми спостерігаються у електромобілів 2013-2015 років випуску.

Власники електромобілів подали позови не тільки в Норвегії, але і в США, Данії та інших країнах. У Tesla не відповіли на позов, тому рішення суду було винесено заочно. Якщо Tesla не подасть апеляцію, компенсацію отримають 30 заявників з Норвегії. Всього в країні налічується понад 10 000 власників Tesla.