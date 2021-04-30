Володіти електромобілем подобається не всім. Деякі користувачі поїздивши на електриці деякий час повертаються до автомобілів з традиційним приводом.

Вчені з Інституту транспортних досліджень при Каліфорнійському університеті в Дейвіса вивчили, скільки людей, пересіли в свій час на електрокари, назад повертаються до експлуатації автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Читайте також: Експерти порахували скільки електромобілів випустять до 2030 року

Свої висновки вони опублікували в журналі Nature Energy. Щоб провести відповідне дослідження, його автори - Скотт Хардман і Гіл Тал - і опитали більше 14 000 чоловік, які купили або орендували електромобілі в Каліфорнії з 2012 по 2018 рік, на предмет їх наступного автомобіля. І, як виявилося, 20% респондентів з часом поміняли свою “електричку” на бензинову машину.

Справа виявилася в тих же проблемах, які завжди були властиві електрокарам - невеликий запас ходу і труднощі (непрактичність) з зарядкою. І це при тому, що мова йде про Каліфорнію - регіон, де одна з найбільших зарядних інфраструктур в світі. Крім того, тут немає суворих зим, а, отже, електрокар не так сильно втрачають у пробігу в холодну пору, як скажімо, в північній частині Америки. Тобто, можна припустити, що в інших штатах, з більш складним кліматом, ситуація з кількістю відмов від електрокарів ще красномовніша.

Вчені підкреслили, що основу цих 20% склали власники невеликих домогосподарств, в гаражі яких - всього одна машина. Крім того, в порівнянні з тими американцями, які планують користуватися електромобілями і далі, це були молодші люди з більш низькою зарплатою, і частіше - жінки. З цього напрошується висновок, що електромобілі як і раніше залишаються в якійсь мірі ексклюзивом - іграшкою для багатих або, як мінімум, для людей з достатком вище середнього.