Владеть электромобилем нравится не всем. Некоторые пользователи поездив на электричестве некоторое время возвращаются к автомобилям с традиционным приводом.

Ученые из Института транспортных исследований при Калифорнийском университете в Дейвисе изучили, сколько людей, пересевших в свое время на электрокары, обратно возвращаются к эксплуатации автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

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Свои выводы они опубликовали в журнале Nature Energy. Чтобы провести соответствующее исследование, его авторы – Скотт, Хардман и Гил Тал - и опросили более 14 000 человек, которые купили или арендовали электромобили в Калифорнии с 2012 по 2018 год, на предмет их следующего автомобиля. И, как оказалось, 20% респондентов со временем поменяли свою “электричку” на бензиновую машину.

Дело оказалось в тех же проблемах, которые всегда были свойственны электрокарам - небольшой запас хода и трудности (непрактичность) с зарядкой. И это при том, что речь идет о Калифорнии – регионе, где одна из крупнейших зарядных инфраструктур в мире. Кроме того, здесь нет суровых зим, а, следовательно, электрокар не так сильно теряют в пробеге в холодную пору, как скажем, в северной части Америки. То есть, можно предположить, что в других штатах, с более сложным климатом, ситуация с количеством отказавшихся от электрокаров автомобилистов еще больше.

Ученые подчеркнули, что основу этих 20% составили владельцы небольших домохозяйств, в гараже которых - всего одна машина. Кроме того, по сравнению с теми американцами, которые планируют пользоваться электромобилями и дальше, это были более молодые люди с более низкой зарплатой, и чаще – женщины. Из этого напрашивается вывод, что электромобили по-прежнему остаются в какой-то мере эксклюзивом – игрушкой для богатых или, как минимум, для людей с достатком выше среднего.