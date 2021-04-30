К 2030 году количество автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов на электричестве в мире вырастет с 11 млн до 145 млн. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Первый глобальный отчет МЭА о электромобилях показал, что продажи в первом квартале 2021 года были более чем в 2,5 раза выше, чем в те же месяцы прошлого года, когда карантинные мероприятия вызвали серию рецессий в мировой экономике.

Читайте также: Сколько европейцев готовы пересесть на электромобиль: исследование

Несмотря на экономический спад, который привел к сокращению мировой автомобильной промышленности на 16% в прошлом году, во всем мире тогда было зарегистрировано рекордные 3 миллиона новых электромобилей. Общее количество электромобилей достигло 10 миллионов. Также аналитики насчитали около 1 миллиона электрических фургонов, грузовиков и автобусов.