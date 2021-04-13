70% европейских водителей рассматривают электромобили в качестве следующего автомобиля. Среди опрошенных половина тех, кто уже использует такую технику.

Компания Nissan опубликовала результаты собственного исследования, проведенного среди европейских водителей. В опросе принимали участие 7 тысяч автомобилистов из разных стран Европы. Для "достоверности" результатов группу респондентов сформировали в равных долях с владельцами электромобилей и автомобилей с ДВС.

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Им предложили ответить на вопрос или рассматривали они возможность покупки электромобиля в качестве следующего автомобиля. 70% опрошенных ответили на него утвердительно. Интересно, что 49% респондентов решили остановиться на электромобиле из-за экологических преимуществ.

Среди владельцев электромобилей 89% считают переход на электротягу верным решением и довольны своим опытом, а 78% согласны с тем, что он лучше, чем ожидалось. Более того, 70% признали, что запас хода електомобиля оказался больше, чем они считали изначально. Кроме того, 83% водителей назвали ниже, чем предполагалось, и эксплуатационные расходы.

77% владельцев электромобилей считают, что управление ими проще, чем автомобилем с ДВС, а 74% чувствуют себя за рулем более расслабленными. Кроме того, 34% водителей электромобилей отметили, что к переходу на “зеленую сторону” их подтолкнули передовые технологии, предложенные электромобилями.

Среди владельцев автомобилей с ДВС противниками электромобилей остаются 58% респондентов, называя в качестве основного аргумента небольшой запас хода. 31% рассматривает возможность использования электромобиля, именно из-за предложенных ими передовых технологий.

Несмотря на разногласия, почти 85% опрошенных не придают большого значения экологичности. Среди владельцев машин с ДВС 49% рассматривают переход на электромобили именно по экологическим причинам, 31% соблазняет перспектива низких эксплуатационных расходов.