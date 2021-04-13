70% європейських водіїв розглядають електромобілі в якості наступного автомобіля. Серед опитаних половина тих, хто вже використовує таку техніку.

Компанія Nissan опублікувала результати власного дослідження, проведеного серед європейських водіїв. В опитуванні брали участь 7000 автомобілістів з різних країн Європи. Для “достовірності” результатів групу респондентів сформували в рівних частках з власників електромобілів та автомобілів з ДВЗ.

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Їм запропонували відповісти на питання чи розглядали вони можливість покупки електромобіля в якості наступного автомобіля. 70% опитаних відповіли на нього ствердно. Цікаво, що 49% респондентів вирішили зупинитися на електромобілі через екологічні переваги.

Серед власників електромобілів 89% вважають перехід на електротягу вірним рішенням й задоволені своїм досвідом, а 78% згодні з тим, що він кращий, ніж очікувалося. Більш того, 70% визнали, що запас ходу електомобіля виявився більше, ніж вони вважали спочатку. Крім того, 83% водіїв назвали нижчими ніж передбачалося й експлуатаційні витрати.

77% власників електромобілів вважають, управління ними простіше, ніж автомобілем з ДВЗ, а 74% відчувають себе за кермом більш розслабленими. Крім того, 34% водіїв електромобілів відзначили, що до переходу на «зелену сторону» їх підштовхнули передові технології, запропоновані електромобілями.

Серед власників автомобілів з ДВЗ противниками електромобілів залишаються 58% респондентів, називаючи в якості основного аргументу невеликий запас ходу. 31% розглядають можливість використання електромобіля, саме через запропоновані ними передові технології.

Незважаючи на розбіжності, майже 85% опитаних не надають великого значення екологічності. Серед власників машин з ДВЗ 49% розглядають перехід на електромобілі саме з екологічних причин, 31% спокушає перспектива низьких експлуатаційних витрат.