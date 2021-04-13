Незважаючи на те, що електричні мотоцикли завойовують все більшу частку ринку масових двоколісних транспортних засобів, Ducati відмовилася від ідеї створення електричного байка.

Нова заява різко контрастує з коментарями, зробленими генеральним директором Ducati Клаудіо Доменікалі в 2019 році. Менше двох років тому Доменікалі натякнув, що Ducati вже почала роботу над електричним мотоциклом і що світ може незабаром побачити плоди цих зусиль.

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“Майбутнє за електрикою, ми недалеко від початку серійного виробництва”, - зазначив тоді топ-менеджер. Ці коментарі викликали шок в індустрії, оскільки фанати намагалися уявити, як може виглядати електричний мотоцикл Ducati. Але тепер Ducati, схоже, дистанціюється від будь-яких форм електрифікації на найближче майбутнє.

Віце-президент компанії з глобальних продажів і член правління Франческа Миличиа недавно пояснила, що електромотоцикли не входить в плани компанії.

“Чи будемо ми найближчим часом виробляти електричний Ducati? Ні. Ми думаємо, що для тих машин, які ми виробляємо зараз, електричний мотоцикл не може гарантувати задоволення, запас ходу, вага і багато іншого, чого очікують водії Ducati. Ми також уважно вивчаємо інші рішення для нульових або мінімальних викидів, такі як синтетичне паливо. Інші бренди в нашій групі, такі як Porsche, дивляться на нього, і ми дивимося на це в середньостроковій перспективі”, - наводить видання speedme.ru слова Миличиа.

У міру розвитку акумуляторних технологій електромотоцикли тепер пропонують запас ходу до 400 км. Недавнє дослідження також показало, що більше половини всіх юних мотоциклістів позитивно ставляться до переходу на електричні мотоцикли, хоча багатьох все ще лякає більш високі ціни.