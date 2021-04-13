Несмотря на то, что электрические мотоциклы завоевывают все большую долю рынка массовых двухколесных транспортных средств, Ducati отказалась от идеи создания электрического байка.

Новое заявление резко контрастирует с комментариями, сделанными генеральным директором Ducati Клаудио Доменикали в 2019 году. Меньше двух лет назад Доменикали намекнул, что Ducati уже начала работу над электрическим мотоциклом и что мир может вскоре увидеть плоды этих усилий.

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“Будущее за электричеством, мы недалеко от начала серийного производства”, – отметил тогда топ-менеджер. Эти комментарии вызвали шок в индустрии, поскольку фанаты пытались представить, как может выглядеть электрический мотоцикл Ducati. Но теперь Ducati, похоже, дистанцируется от любых форм электрификации на ближайшее будущее.

Вице-президент компании по глобальным продажам и член правления Франческа Миличиа недавно пояснила, что электромотоциклы не входят в планы компании.

“Будем ли мы в ближайшее время производить электрический Ducati? Нет. Мы думаем, что для тех машин, которые мы производим сейчас, электрический мотоцикл не может гарантировать удовольствие, запас хода, вес и многое другое, чего ожидают водители Ducati. Мы также внимательно изучаем другие решения для нулевых или минимальных выбросов, такие как синтетическое топливо. Другие бренды в нашей группе, такие как Porsche, смотрят на него, и мы смотрим на это в среднесрочной перспективе”, – приводит издание speedme.ru слова Миличиа.

По мере развития аккумуляторных технологий электромотоциклы теперь предлагают запас хода до 400 км. Недавнее исследование также показало, что более половины всех юных мотоциклистов положительно относятся к переходу на электрические мотоциклы, хотя многих все еще пугает более высокие цены.