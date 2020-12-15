Наблюдательный совет Volkswagen определил судьбу двух брендов из своего портфеля, обнародовав официальное заявление, которое опровергает слухи о продаже или отделении итальянских марок.

"Lamborghini и Ducati останутся частью группы Volkswagen", – говорится в официальном заявлении немецкого концерна.

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Обнародованное заявление вообще не упоминает о бренде Bugatti. Это довольно интересно, поскольку ходят слухи, что Bugatti может перейти от Volkswagen к хорватскому стартапу Rimac.

Согласно новой реструктуризации, марка Bentley будет поставлена ​​под руководство Audi с 1 марта 2021 года. Предполагается, что оба бренда выигрывают от этого в плане электрификации своих линеек.

Также в заявлении говорится о том, что генеральный директор Герберт Дисс остается на своем посту (ходили слухи о его увольнении), поскольку, как руководитель он произвел "большое влияние на Volkswagen с 2015 года" и "без него трансформация компании не была бы такой последовательной и успешной ".

Наконец, немецкая компания объявила о таинственной новой модели Volkswagen, которая будет изготовлена ​​в Вольфсбурге, и которая описывается как "будущий электрический флагман". На данный момент об автомобиле известно мало, но завод в Вольфсбурге должен стать "новаторской фабрикой для высокоавтоматизированного производства электромобилей".