Наблюдательный совет Volkswagen определил судьбу двух брендов из своего портфеля, обнародовав официальное заявление, которое опровергает слухи о продаже или отделении итальянских марок.
"Lamborghini и Ducati останутся частью группы Volkswagen", – говорится в официальном заявлении немецкого концерна.
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Обнародованное заявление вообще не упоминает о бренде Bugatti. Это довольно интересно, поскольку ходят слухи, что Bugatti может перейти от Volkswagen к хорватскому стартапу Rimac.
Согласно новой реструктуризации, марка Bentley будет поставлена под руководство Audi с 1 марта 2021 года. Предполагается, что оба бренда выигрывают от этого в плане электрификации своих линеек.
Также в заявлении говорится о том, что генеральный директор Герберт Дисс остается на своем посту (ходили слухи о его увольнении), поскольку, как руководитель он произвел "большое влияние на Volkswagen с 2015 года" и "без него трансформация компании не была бы такой последовательной и успешной ".
Наконец, немецкая компания объявила о таинственной новой модели Volkswagen, которая будет изготовлена в Вольфсбурге, и которая описывается как "будущий электрический флагман". На данный момент об автомобиле известно мало, но завод в Вольфсбурге должен стать "новаторской фабрикой для высокоавтоматизированного производства электромобилей".