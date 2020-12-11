А в выставочном центре BMW Welt появился Mercedes-Benz EQC 400.

Взаимовыгодный обмен рекламными площадями между двумя заклятыми соперниками доказывает, что даже конкуренты могут договориться, чтобы побороть трудности 2020 года.

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Восемнадцатый год подряд, перед рождественскими праздниками, фасад мюнхенского офиса Mercedes-Benz превращается в огромный адвенткалендарь. Ранее в его ячейках выставлялись только автомобили Mercedes, а в этом году производитель выделил 24 "полочки" для представителей малого и среднего бизнеса Мюнхена. А одну из ячеек под номером 10 отдал под электрический кроссовер BMW iX3.

Размещение товаров производится бесплатно, в рамках инициативы Kauf lokal ("Покупай местное”), хотя коммерческая стоимость 24 "полочек" превышает 750 тысяч евро. Рекламный фасад площадью 145х55 метров находится на здании офисного центра Mercedes-Benz, на одной из важнейших магистралей Мюнхена, с ежедневным трафиком автомобилей больше 180 тысяч.

Одновременно с появлением BMW iX3 в офисном здании Mercedes-Benz, электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC 400 занял место в выставочном зале центра BMW Welt, расположенном рядом со штаб-квартирой баварского автопроизводителя.

Бренды-конкуренты заявили, что это является "проявлением солидарности в особо трудные времена" в рамках общенациональной инициативы Wir halten zamm (Мы держимся вместе).

"В этот необычный год, как никогда важно, чтобы мы были сплоченными как общество. Вот почему мы посвящаем наш легендарный адвенткалендарь мюнхенской акции Kauf lokal и подаем пример солидарности друг с другом. Нам особенно приятно, что удалось реализовать идею, которая родилась в спонтанном диалоге с коллегами из BMW", – заявил Ульрих Ковалевски с Mercedes-Benz.

"В нынешней ситуации сплоченность важна как никогда. Поэтому мы рады, что BMW iX3 занял свое место в предрождественском "календаре" Mercedes-Benz и рады приветствовать Mercedes-Benz EQC 400 в гостях у BMW Welt", – дополняет директор баварского центра Гельмут Кеси.