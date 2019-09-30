11:11, сегодня

На Франкфуртском автошоу-2019 электрические автомобили стали центром внимания на каждом стенде. И если ранее речь шла о перспективных разработках, то теперь это серийные машины. Причем не только маленькие хэтчбеки на электротяге, но и кроссоверы. Один из них и интересовал меня больше всего.

Речь идет о Mercedes-Benz EQC, с которым мне удалось близко познакомиться накануне открытия автошоу – сесть за руль машины и проехать по маршруту по улицам Франкфурта.

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Дизельный гибрид?

Однако тест начался со знакомства с другим интересным представителем электрифицированной линейки Mercedes-Benz – дизельно-электрическим гибридом GLE 350 at 4Matic. Его силовой агрегат состоит из двухлитрового 194-сильного дизеля и электромотора на 136 сил. Суммарно они выдают 320 лошадей, а крутящий момент достигает 700 Нм. Исключительно на электрической тяге автомобиль способен проехать 106 км и достичь максимальной скорости 160 км в час.

Максимальная же скорость достигает 210 км/ч, при том что до первой сотни разгоняется за 6,8 секунды. С помощью специальной зарядки батарею можно подпитать с 10 до 80 процентов всего за 40 минут, а от домашней розетки он будет заряжаться 5 часов.

Впечатления во время езды отличаются от обычного гибрида. Я привык, что бензиново-электрические модели тише. А тут во время активного разгона хорошо слышно дизельное рычание. Хотя с городскими скоростями большинство времени гибрид едет на электричестве.

Однако не звук меня поразил больше всего, а то, что гибрид имеет систему рекуперации, которой можно управлять с помощью лепестков под рулем. Тянешь левый – усиливаешь сопротивление электромоторов и рекуперацию. На панели приборов, там где высвечивается выбранный режим АКП, есть индикация режима рекуперации. Активнее всего тормозит в режиме "Драйв" с двумя минусами. А правый лепесток, "Драйв" с плюсом, означает, что машина просто будет катиться накатом, когда отпустишь газ. Но самые крутые впечатления от езды были еще впереди, потому что следующим после гибрида был электрокроссовер.

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Электрическое будущее

Именно электрический кроссовер под названием Mercedes-Benz EQC обещает вывести марку в новую эру мобильности. На парковке перед входом на Автошоу было припарковано немало различных электромобилей, но EQC выделялся не только матовой темно-серой краской, но и интересным стилем.

Электрический паркетник по габаритам похож на GLC. Но электромобиль значительно тяжелее обычного кроссовера. EQC весит 2425 кг, и 650 из них приходится на батареи. При этом у него нормальный багажник, который вмещает 500 литров.

Но меня больше интересовало, как он едет, учитывая, что на весь тест было отведено меньше часа. И это в условиях довольно плотного трафика на улицах Франкфурта. Поэтому, когда удавалось первым вырваться со светофора, можно было оценить динамику.

Он реально быстрый. До сотни (надеюсь мы не попали на камеры) разгоняется как будто какой-то AMG 63 – всего за 5,2 секунд. Это потому, что под кузовом скрыты два электромотора, по одному на каждую ось, которые выдают аж 408 сил. При этом электромоторы тянут не одинаково. Передний двигатель настроен на экономичный стиль работы на малых и средних нагрузках, а вот задний отвечает за динамические ускорения.

Но электроника сама решает, как задействовать моторы и распределяет тягу между осями в зависимости от ситуации и выбранного режима. Они переключаются кнопкой на центральном тоннеле: Comfort, Eco, Max Range, Sport и Individual.

Еще больше впечатляет крутящий момент – 765 Н*м. С первых же оборотов электромотора. Даже в AMG меньше! Но несмотря на крутой разгон, электромобиль на автобане не соперник мощным бензиновикам, потому что максимальная скорость ограничена на отметке 180 км в час. По крайней мере, если верить техническим характеристикам, потому что до трасс мы не доехали.

По утверждению производителя, литиевая батарея на 80 киловатт-часов обеспечивает пробег 445-470 км в зависимости от опций, которые есть на борту. Она заряжается от розетки мощностью 7,4 киловатта или же от скоростного чарджера на 110 киловатт. Последний способен заполнить аккумулятор с 10 до 80 процентов всего за 40 минут. Выпускать электромобиль будут на заводе в немецком Бремене. Также в Германии будут выпускать аккумуляторы для новых электрокаров. Кстати, Mercedes-Benz отказался от инвестиций в разработку двигателей внутреннего сгорания, сконцентрировавшись исключительно на электротехнологиях.

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Уже в салонах

И если для меня этот тест выглядел, как возможность одним глазком заглянуть в завтрашний день, то для немцев – это уже реальность. Модель появилась в прайс-листах немецких дилеров по цене от 71 тысячи евро. Это дорого или нет? Чтобы понять порядок цен в классе, стоит упомянуть, что базовый бензиновый GLC 200 стоит примерно 46 тысяч евро. С другой стороны, заряженная версия AMG GLC 63 S 4Matic тянет аж на 95 тысяч. А помните о крутящем моменте?

Впрочем, для украинцев электрический EQC скорее всего остается завтрашним днем, потому что украинский импортер обещает ее в наших салонах только в 2021 году. Учитывая динамику, с которой меняется автоиндустрия, к тому времени появится еще больше электрических моделей со звездой на капоте.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков и Mercedes-Benz