А у виставковому центрі BMW Welt з'явився Mercedes-Benz EQC 400.

Взаємовигідний обмін рекламними площами між двома затятими суперниками доводить, що навіть конкуренти можуть домовитись, щоб побороти труднощі 2020 року.

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Вісімнадцятий рік поспіль, перед різдвяними святами, фасад мюнхенського офісу Mercedes-Benz перетворюється на величезний адвенткалендар. Раніше у його комірках виставлялись лише автомобілі Mercedes, а цього рокувиробник виділив 24 "полички" для представників малого і середнього бізнесу Мюнхена. А одну з комірок під номером 10 віддав під електричний кросовер BMW iX3.

Розміщення товарів проводиться безкоштовно, в рамках ініціативи Kauf lokal (“Купуй місцеве”), хоча комерційна вартість 24 “поличок” перевищує 750 000 євро. Рекламний фасад площею 145х55 метрів знаходиться на будівлі офісного центру Mercedes-Benz, на одній з найважливіших магістралей Мюнхена, зі щоденним трафіком автомобілів більше 180 тисяч.

Одночасно з появою BMW iX3 в офісній будівлі Mercedes-Benz, електричний кросовер Mercedes-Benz EQC 400 зайняв місце у виставковому залі центру BMW Welt, розташованому поруч зі штаб-квартирою баварського автовиробника.

Бренди-конкуренти заявили, що це є “проявом солідарності в особливо важкі часи” у рамках загальнонаціональної ініціативи Wir halten zamm (Ми тримаємося разом).

“У цей незвичайний рік, як ніколи важливо, щоб ми були згуртованими як суспільство. Ось чому ми присвячуємо наш легендарний адвенткалендар мюнхенській акції Kauf lokal і подаємо приклад солідарності один з одним. Нам особливо приємно, що вдалося реалізувати ідею, яка народилася в спонтанному діалозі з колегами з BMW” – заявив Ульріх Ковалевські з Mercedes-Benz.

“У нинішній ситуації згуртованість важлива як ніколи. Тому ми раді, що BMW iX3 зайняв своє місце в передріздвяному “календарі” Mercedes-Benz і раді вітати Mercedes-Benz EQC 400 в гостях у BMW Welt”, – доповнює директор баварського центру Гельмут Кьос.