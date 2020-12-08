Найбільшою популярністю електрокросовер користується в Німеччині, де покупці отримують солідний бонус від держави на купвлю електрокара.

Базова версія Opel Mokka-e в Німеччині коштує 32 990 євро. Державний “екологічний бонус” становить 9570 євро, що зменшує вартість машини до 23 420 євро.

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Ціни на електричний кросовер Mokka-e для Європи були оприлюднені 22 вересня, разом з початком прийому замовлень. Машини клієнти почнуть отримувати у березні-квітні 2021 року. Однак попит на цю модель настільки високий, що квота на майбутній рік вже вичерпана.

Для самого виробника подібний ажіотаж став сюрпризом. Тим більше, що у близнюка німецького електрокара – Peugeot e-2008, подібної картини не спостерігається, хоча французький електричний кросовер і отримав більше 17 000 замовлень.

Фото: Opel Mokka-e / Opel