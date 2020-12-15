Наглядова рада Volkswagen визначила долю двох брендів зі свого портфелю, оприлюднивши офіційну заяву, яка спростовує чутки про продаж чи відокремлення італійських марок.

“Lamborghini і Ducati залишаться частиною групи Volkswagen”, – сказано в офіційній заяві німецького концерну.

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Оприлюднена заява взагалі не згадує про бренд Bugatti. Це досить цікаво, оскільки ходять чутки, що Bugatti може перейти від Volkswagen до хорватського стартапу Rimac.

За новою реструктуризацією, марка Bentley буде поставлена ​​під керівництво Audi з 1 березня 2021 року. Передбачається, що обидва бренди виграють від цього у плані електрифікації своїх лінійок.

Також у заяві йдеться про те, що генеральний директор Герберт Дісс залишається на своїй посаді (ходили чутки про його звільнення), оскільки, як керівник він справив “великий вплив на Volkswagen з 2015 року” і “без нього трансформація компанії не була б такою послідовною та успішною”.

Нарешті, німецька компанія оголосила про таємничу нову модель Volkswagen, яка буде виготовлена ​​у Вольфсбурзі, і яка описується, як “майбутній електричний флагман”. На даний момент про автомобіль відомо мало, але завод у Вольфсбурзі повинен стати “новаторською фабрикою для високоавтоматизованого виробництва електромобілів”.