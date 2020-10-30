Дві розбитих машини за два дні. Кожна коштує 2 мільйони доларів. Бачити таке, звісно, прикро, але без перевірки безпеки не обійтись, адже гіперкар здатен розвивати шалену швидкість.

Компанія проводить остаточні оцінки перед початком виробництва. Причому планує провести краш-тести для омологації “на кожному окремому ринку світу”, що означає, що буде розбито ще кілька гарних електричних гіперкарів.

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Інтернетом ходять дикі чутки про те, що Rimac може стати наступним власником Bugatti. І шанси на це справді є, оскільки хорватська компанія вже має серйозні зв’язки з концерном Volkswagen, який володіє французьким брендом. Rimac також поставляє силові установки для гіперкарів Pininfarina Battista і тісно взаємодіє з Hyundai. Усе це свідчить про те, що хорватський автовиробник не просто черговий вискочка, що стрімко увірвався в автомобільний світ “на адреналіні” – це новий серйозний гравець, до якого слід придивлятись уважніше.

Тим часом, на рахунку компанії Матте Рімаца (назва бренду читається “Рімак”) є лише одна випущена модель –Rimac Concept One, а друга, під назвою Rimac C_Two, лише готується до серійного виробництва. Випуск повинен розпочатись наступного року, а зараз компанія проводить краш-тести машин. Програма випробувань розпочалась ще у 2019 році і загалом Rimac розіб’є не менше дев'яти екземплярів C_Two.

“Монокок не був пошкоджений, тобто деформація салону, зміщення педального блоку або надмірного тиску, що чиниться на водія та пасажира, майже не відбувалися”, – йдеться у коментарі Rimac.