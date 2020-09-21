Це один з перших електричних гіперкарів світу – у 2013 році він був проголошений серійним автомобілем з найшвидшим прискоренням. І це один із 7 автомобілів, що залишились із серії з 8 машин.

Хорватський гіперкар продають у США і покупцю він обійдеться в копійочку, однак, зважаючи на рідкість, вартість у 1,6 мільйона доларів не здається надмірною.

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Rimac Concept_One, а данними Wikipedia, існує лише в 7 примірниках, ще два носять назву Concept S і є полегшеними версіями першого. Один із електричних гіперкарів наразі в продажу на сайті Manhattan Motorcars, повідомляє видання Road & Track.

Про виставлений на продаж автомобіль відомо не так вже й багато. В оголошенні вказано, що це модель 2019 року (модель випускалась з 2013 по 2014 рік), тобто вже оновлена і має потужність у 913 кіловат (1224 к.с.) та запас ходу у 350 км, замість оригінальних 330.

Спортивний електрокар має кузов кольору Riviera Blue (блакитний) та салон відтінку Cognac Gold (золотаво-коричневий).

Фото: Rimac Concept One та Rimac Concept S / Rimac