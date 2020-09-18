Французький бренд зі славетною сторічною історією може виграти від вливання молодої хорватської крові – передових електро-технологій, якими володіє Rimac.

Протягом останніх десятиліть автомобілі марки Bugatti вважались одними з кращих на планеті – надзвичайно потужні, швидкі, гарні та дорогі гіперкари з монструозними моторами. Нові часи диктують нові умови і замість монструозного мотору типу W16 у наступних моделях Bugatti може виявитись електрична силова установка від Rimac.

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Хорватський стартап буквально увірвався в автоіндустрію, здійнявши хвилі в усіх напрямках. Власний електричний гіперкар Rimac C_Two вмить став взірцем, еталоном для автовиробників старої школи. Porsche, Pininfarina, Hyundai-Kia – вже заручились взаємовигідними партнерськими стосунками з Rimac, а тепер стало відомо, що хорватська компанія може стати новим власником марки Bugatti, що входить до складу концерну Volkswagen.

За данними Car Magazine, французьку марку німецький автогігант обміняє на великий пакет акцій Rimac. Британське видання повідомляє, що обмін вже узгоджений керівництвом концерну Volkswagen, але ще не схвалений наглядовою радою. У результаті обміну, близько 50 відсотків акцій хорватської фірми перейде у власність Porsche. У результаті попередньої угоди, Porsche вже володіє 15,5 відсотками акцій Rimac.

Фото: Bugatti Chiron Pur Sport та Rimac C-Two / Bugatti, Rimac



Німецький автоконцерн отримає доступ до всіх технологічних ноу-хау Rimac і зможе активніше провадити електрифікацію своїх брендів. У свою чергу “Рімак” повністю заволодіє брендом Bugatti, разом зі штаб-квартирою в Мольсгаймі.



Концерн Volkswagen Group також розглядає можливість позбутись нішевих брендів зі свого портфелю – Lamborghini, Cupra, Bentley та Ducati. Їх утримання обходиться дорого, а вивільнені ресурси можна скерувати на користь програм електрифікації, цифровізації та розвитку безпілотного транспорту, вважають у VAG.

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