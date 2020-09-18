Французский бренд со славной столетней историей может выиграть от вливания молодой хорватской крови – передовых электро-технологий, которыми обладает Rimac.

В течение последних десятилетий автомобили марки Bugatti считались одними из лучших на планете – чрезвычайно мощные, быстрые, красивые и дорогие гиперкары с монструозными моторами. Новые времена диктуют новые условия и вместо монструозного мотора типа W16 в следующих моделях Bugatti может оказаться электрическая силовая установка от Rimac.

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Хорватский стартап буквально ворвался в автоиндустрию, подняв волны во всех направлениях. Собственный электрический гиперкар Rimac C_Two мгновенно стал образцом, эталоном для автопроизводителей старой школы. Porsche, Pininfarina, Hyundai-Kia – уже заручились взаимовыгодными партнерскими отношениями с Rimac, а теперь стало известно, что хорватская компания может стать новым владельцем марки Bugatti, что входит в состав концерна Volkswagen.

По данным Car Magazine, французскую марку немецкий автогигант обменяет на большой пакет акций Rimac. Британское издание сообщает, что обмен уже согласован руководством концерна Volkswagen, но еще не одобрен наблюдательным советом. В результате обмена, около 50 процентов акций хорватской фирмы перейдет в собственность Porsche. В результате предварительного соглашения, Porsche уже владеет 15,5 процентами акций Rimac.

Фото: Bugatti Chiron Pur Sport и Rimac C-Two / Bugatti, Rimac

Немецкий автоконцерн получит доступ ко всем технологическим ноу-хау Rimac и сможет активнее проводить электрификацию своих брендов. В свою очередь "Римак" полностью завладеет брендом Bugatti, вместе со штаб-квартирой в Мольсхайме.

Концерн Volkswagen Group также рассматривает возможность избавиться от нишевых брендов из своего портфеля – Lamborghini, Cupra, Bentley и Ducati. Их содержание обходится дорого, а высвободившиеся ресурсы можно направить на пользу программ электрификации, цифровизации и развития беспилотного транспорта, считают в VAG.

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