Треугольники и пирамиды всех форматов и размеров украшают едва ли не каждую панель и без того невероятно стильного кроссовера. Покупатели также получат приятный бонус.

Компания DS Automobiles заключила партнерские отношения с музеем Лувр в Париже, чтобы создать эксклюзивный лимитированный выпуск DS 7 Crossback Louvre.

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С момента запуска в 2015 году DS Automobiles является покровителем Лувра, самого посещаемого (и, пожалуй, самого известного) музея в мире. Благодаря спецверсии DS 7 Crossback Louvre производитель премиум-автомобилей отдает дань знаковой галерее.

Внедорожник имеет специальные значки "Лувр" на капоте, передние дверки и двери багажника. Крылья DS и обшивка окон окантованы блестящим черным цветом, как и решетки на крыше и отделка задних фонарей.

При детальном рассмотрении можно заметить лазерное травление пирамиды на черных корпусах зеркал. Довершением внешних модификаций является набор 20-дюймовых легкосплавных колесных дисков “Александрия” с двухцветным покрытием.

Внутри также тут и там встречаются “отражение” Лувра и его знаменитой пирамиды. И больше всего присутствие Лувра внутри изящного кроссовера ощущается, при включении 12-дюймового центрального сенсорного экрана – на нем отображается 182 шедевра из музея. Причем каждая работа сопровождается подкастом, который повысит знания об искусстве (доступен на французском, английском, немецком, испанском и итальянском языках).

Владельцам DS 7 Crossback Louvre также будет предложена карта "друзья Лувра", обеспечивающая неограниченный доступ к постоянным коллекциям и временным выставкам в Лувре, а также другие предложения в более чем ста других музеях.

Фото: DS 7 Crossback Louvre / DS Automobiles

DS 7 Crossback Louvre основанный на топовой комплектации кроссовера Grand Chic и может быть выполнен в четырех цветах: Ink Blue, Pearl Crystal, Perla Nera Black и Platinum Grey. Доступные силовые агрегаты включают два плагин-гибрида (300 л. с. полный привод или 225 л. с. передний привод), а также два бензиновых агрегата (180 л. с. и 225 л. с.) и 180-сильный дизель.

Модель поступит в продажу во второй половине этого года в 18 странах мира, в Европе, Африке, Южной Америке и Азии.

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