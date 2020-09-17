Новый универсал Suzuki Swace практически идентичен Toyota Corolla Touring Sports.

Универсал Corolla в Европе получил брата-близнеца от Suzuki. Новинка отличается от донора лишь оформлением лицевой части и шильдиками на кузове и внутри. Продажи стартуют зимой.

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Предполагается, что Suzuki Swace будет иметь иной список оснащения, с которым будет иметь более привлекательный ценник, чем в Toyota Corolla Touring Sports. Подобный пример уже имел место раньше – летом Suzuki представила кроссовер Across на базе Toyota RAV4 Prime.

Новый универсал Suzuki оснащается теми же силовыми агрегатами, что и Corolla: 1,8-литровым бензиновым двигателем с электромотором, с совокупной отдачей в 122 лошадиные силы. Автомобиль будет доступен в одном из семи цветов.

Фото: Suzuki Swace / Suzuki

Подробные комплектации и цены пока не раскрыты, но известно, что перелицованный универсал Suzuki Swace получит информационно-развлекательный комплекс с восьмидюймовым тачскрином, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, слежения за разметкой, мониторинга слепых зон, помощи при парковке.

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