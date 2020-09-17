Новий універсал Suzuki Swace практично ідентичний Toyota Corolla Touring Sports.

Універсал Corolla у Європі отримав брата-близнюка від Suzuki. Новинка відрізняється від донора лише оформленням лицьової частини та шильдиками на кузові й всередині. Продажі стартують взимку.

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Передбачається, що Suzuki Swace матиме інакший список оснащення, з яким матиме привабливіший цінник, ніж у Toyota Corolla Touring Sports. Подібний приклад вже мав місце раніше – влітку Suzuki представила кросовер Across на базі Toyota RAV4 Prime.

Новий універсал Suzuki оснащується тими ж силовими агрегатами, що й Corolla: 1,8-літровим бензиновим двигуном з електромотором, з сукупною віддачею у 122 кінські сили. Автомобіль буде доступний у одному з семи кольорів.

Фото: Suzuki Swace / Suzuki

Докладні комплектації і ціни поки не розкриті, але відомо, що перелицьований універсал Suzuki Swace отримає інформаційно-розважальний комплекс з восьмидюймовим тачскріном, підігрів керма і передніх сидінь, клімат-контроль, бездротову зарядку для смартфона, круїз-контроль, системи розпізнавання дорожніх знаків, стеження за розміткою, моніторингу сліпих зон, допомоги при парковці.

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