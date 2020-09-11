Вартість базової версії втричі вища за ціну Mercedes-Benz V-Class, а в топовій комплектації мінівен коштує ще приблизно на 30% дорожче.

Lexus LM – один (якщо не єдиний) серіний мінівен, покупці якого навряд чи планують возити у ньому дітлахів до школи.

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Як відомо, основою для Lexus LM став мінівен Toyota Alphard, що продається на окремих ринках світу. Його найближчим глобальним відповідником є Toyota Sienna. В топовому виконанні Sienna коштує у близько 50 тисяч доларів у США. При цьому, вартість топової версії Lexus LM у Китаї – більш як у чотири рази вища.

У Китаї пропонується єдина моторна версія моделі – LM 300h, в кількох виконаннях. Найдоступніша версія з семимісним салоном коштує 1,166 млн юанів, що становить близько 170 тисяч доларів за поточними курсами. Топове виконання має чотиримісний салон зі стінкою між водієм та пасажирським відсіком і вбудованим у неї 26-дюймовим телевізором. Така версія коштує 1,466 мільйона юанів – близько 215 тисяч доларів.

Фото: Lexus LM / Lexus, Motor1

Lexus LM – це, по суті, версія Toyota Alphard із дещо іншим зовнішнім виглядом та більш розкішним салоном. Alphard в Китаї коштує від 819 тисяч юанів – близько 120 тисяч доларів, а в топовому виконанні – 870 тисяч юанів або близько 127 300 доларів.

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