Ось така відповідь "Майбахам, "Бентлі" й "Роллс-Ройсам".

Сьогодні навіть фраза “позашляховик преміум-класу з В’єтнаму” звучить неправдоподібно, та якщо такі машини змогли випускати корейські та китайські марки, чому б не зробити щось своє й в’єтнамцям?

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Перед нами топова версія кросовера VinFast Lux SA2.0 у виконанні President. Вона значно відрізняється від базової моделі, як у багатстві оснащення, так і в технічному плані.

VinFast Lux SA2.0 був представлений ще восени 2018 року. Основою для нього служить платформа BMW X5 генерації F15. На відміну від базової моделі з 2-літровим турбомотором, President оснащується атмосферним 6,2-літровим V8 від General Motors. Агрегат поєднується з 8-швидкісним автоматом і продукує 420 к.с. та 624 Нм крутного моменту. Першу сотню позашляховик набирає за 6,8 секунди, а максимальна швидкість становить близько 300 км/год.

У колісній базі довжиною 3,13 метри вдалось облаштувати просторий салон, де буде вільно навіть на задньому ряду крісел. Інтер’єр рясніє натуральними шкірою та деревиною, споряджений сучасним мультимедійним комплексом з 12,3-дюймовим екраном, аудіосистемою з 13 динаміками, сидіннями заднього ряду з функціями вентиляції та масажу, бездротовою зарядкою для смартфона та системою кругового огляду.

Фото: VinFast Lux President / VinFast

VinFast випустить лише 500 примірників Lux President, кожен оцінюється мінімум у 198 тисяч доларів, в еквіваленті до місцевої валюти, однак першим 100 покупцям він обійдеться дешевше на 34 тисячі.

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