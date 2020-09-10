Вот такой ответ "Майбаха," Бентли "и" Роллс-Ройс ".

Сегодня даже фраза "внедорожник премиум-класса из Вьетнама" звучит неправдоподобно, и если такие машины смогли выпускать корейские и китайские марки, почему бы не сделать что-то свое и вьетнамцам?

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Перед нами топовая версия кроссовера VinFast Lux SA2.0 в исполнении President. Она значительно отличается от базовой модели, как в богатстве оснащения, так и в техническом плане.

VinFast Lux SA2.0 был представлен еще осенью 2018 года. Основой для него служит платформа BMW X5 поколения F15. В отличие от базовой модели с 2-литровым турбомотором, President оснащается атмосферным 6,2-литровым V8 от General Motors. Агрегат сочетается с 8-скоростным автоматом и производит 420 л.с. и 624 Нм крутящего момента. Первую сотню внедорожник набирает за 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет около 300 км/ч.

В колесной базе длиной 3,13 метра удалось обустроить просторный салон, где будет свободно даже на заднем ряду кресел. Интерьер изобилует натуральными кожей и древесиной, оснащенный современным мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым экраном, аудиосистемой с 13 динамиками, сиденьями заднего ряда с функциями вентиляции и массажа, беспроводной зарядкой для смартфона и системой кругового обзора.

Фото: VinFast Lux President / VinFast

VinFast выпустит только 500 экземпляров Lux President, каждый оценивается минимум в 198 тысяч долларов, в эквиваленте к местной валюте, однако первым 100 покупателям он обойдется дешевле на 34 тысячи.

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