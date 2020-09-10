Официальная премьера новинки состоится весной 2021 года.

Еще не успела высохнуть краска на пресс-релизах о новом суперкаре Maserati MC20, как итальянцы уже объявили о следующей новой модели – компактном кроссовере Grecale, младшем брате Levante.

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Maserati Grecale строят на той же платформе, что использует Alfa Romeo Stelvio, из чего следует, что кроссоверы будут близкими по набаритами. Кроссовер также будут собирать на том же заводе, где строят Alfa Romeo Stelvio. Новую модель планируется ввести в производство в следующем году, после мировой премьеры, которая состоится весной 2021 года.

Подобно своему старшему брату, “Грекале” назван в честь восточного ветра, дующий в западной части Средиземного моря и на юге Франции.

Фото: тизеры Maserati Grecale / Maserati

Как и другие новинки Maserati, включая MC20, Grecale будет предлагаться с бензиновым мотором и как чисто электрическая модель. Детали относительно версии с нулевыми выбросами будут раскрыты позже.

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