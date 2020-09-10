Спорткар будет предлагаться в классическом формате с мощным V6 и современном с электрической силовой установкой.

Более шести лет прошло с премьеры концепта Maserati Alfieri, и его серийная итерация наконец здесь – суперкар Maserati MC20 представлен официально. Итальянцы называют его идеологическим преемником MC12, с которым марка с трезубцем снова вернется в автоспорт.

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Maserati MC20 построена вокруг карбонового монокока от фирмы Dallara и внутри которого размещен двигатель V6 Nettuno собственной разработки Maserati. Позже должен появиться MC20 с полностью электрической силовой установкой. Производитель будет выпускать суперкар в кузовах купе и родстер.

Nettuno представляет собой трехлитровый шестицилиндровый турбомотор с отдачей в 630 л.с. и 730 Нм, он оснащен патентованной системой зажигания, основанной на технологии с Формулы 1. Агрегат сочетается с восьмиступенчатым ​​”роботом” с двумя сцеплениями. Первую сотню на спидометре суперкар набирает менее, чем за 3 секунды, до 200 км/ч ускоряется за 8,8 секунды, а максимальная скорость MC20 превышает 325 км/ч.

Атомобиль с V6, расположенным в пределах базы, весит меньше полторы тонны, что обеспечивает ему выгодное соотношение массы к мощности – 2,33 кг на одну лошадиную силу.

Аэродинамику кузова с дверями типа “крылья бабочки” тестировали в трубе более 2 тысяч часов, прежде чем был утвержден окончательный дизайн. Система выбора режимов движения имеет пять наборов настроек: Wet, GT, Sport, Corsa, ESC Off. Последний режим выключает электронный контроль устойчивости.

Информацию об электрическом Maserati MC20 производитель придержал до премьеры, ограничившись лишь несколькими деталями. Он будет ускоряться 0-100 км/ч на долю секунды быстрее бензиновой модели, однако его максимальная скорость будет ниже – 310 км/ч. На полном заряде аккумулятора итальянский спорткар сможет проехать более 380 километров.

Фото: Maserati MC20 / Maserati

В интерьере суперкара господствуют карбон, алькантара и кожа, есть пара глубоких кресел-ковшей с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой и пара 10,25-дюймовых экранов, отвечающих за приборы и мультимедиа. Информационно-развлекательный комплекс MIA (Maserati Intelligent Assistant) последнего поколения работает на операционной системе Android Automotive и предлагает больше функционала и возможностей персонализации, чем в любом другом автомобиле марки.

Maserati MC20 полностью разработан в Италии и выпускаться будет на модернизированном заводе в Модене. Суперкар предложат в шести цветах кузова: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma и Grigio Mistero. Стоимость суперкара не названа, как и время начала продаж.

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