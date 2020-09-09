Немецкий производитель показал универсал Variant и внедорожную версию Alltrack. Будут ли они в Украине?

По сравнению с Golf Variant предыдущего поколения, новинка прибавила в размерах. Его длина составила 4 633 миллиметра (на 71 мм больше, чем у предшественника), а колесная база вытянулась на 51 мм (до 2 686 мм). В длину Variant больше хэтчбека 8 поколения на 349 мм.

Благодаря этому пространство для ног задних пассажиров увеличилось на 38 мм. Объем багажника увеличился незначительно – всего на шесть литров до 611 л. При сложенных сиденьях второго ряда там можно вместить до 1 642 литров груза. Пятая дверка в Variant открывается с помощью электропривода, а в багажнике появились новые крючки для сумок, крепежные кольца и две розетки на 12 и 230 вольт.

Моторную гамму и другое оснащение универсал полностью позаимствовал у хэтчбека. На рынках Европы хэтчбек предлагают с 1,0-литровыми и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями TSI evo, 2,0-литровыми дизелями TDI и гибридными силовыми установками. Также уже заявлена "заряженная" версия Variant R, которая получит четырехцилиндровый мотор объемом 2,0 литра и полный привод.

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Модификация Golf Alltrack имеет соответствующий обвес, увеличенный клиренс и систему полного привода 4Motion. Сиденья в салоне имеют отметку Alltrack. В максимальной комплектации такой универсал способен буксировать двухтонный прицеп.

На европейский рынок новинки выйдут до конца нынешнего года, а в других странах появятся только в 2021 году. В Украине "восьмой" Golf станет доступным для покупателей лишь в 2021 году, причем только в кузове хэтчбк. Судьба универсала и "Олтрека" для украинцев пока неизвестна из-за малого спроса на эти типы кузова.

Напомним, что Илон Маск покатался на двух электрических VW.