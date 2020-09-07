Тест-драйв для руководителя Tesla провел лично босс немецкой компании Герберт Дисс.

Основатель компании Tesla Илон Маск провел ревизию своей новой Гигафабрики в Берлине, встретился с местными властями, дал несколько интервью и встретился с председателем Volkswagen Гербертом Диссом, который позволил Маску оценить два своих электромобиля.

Также интересно: Porsche Panamera станет чистым электрокаром, но не будет соперником Porsche Taycan

В коротком интервью Маск отметил, что расскажет подробности своего визита во время сентябрьского мероприятия Battery Day, но уже сейчас может сказать, что это будет "радикальное переосмысление ключевых технологий по производству автомобилей, включая конструкцию, разработку и производство".

После визита в Берлин Маск отправился в город Брауншвейг, расположенный неподалеку Вольфсбурга – дома "Фольксваген". Там, прямо в аэропорту, он встретился с Гербертом Диссом, руководителем Volkswagen, который познакомил конкурента с продукцией своей компании.

"Thanks for the visit, @ElonMusk! Hope you like the video. It was great driving the @volkswagen ID.3 with you!" comments our CEO Herbert Diess on @LinkedIn. #ShapingMobilityhttps://t.co/NtcYXNRScC — Volkswagen Group (@VWGroup) September 7, 2020

Читайте также: BOLT и КГГА договорились об использовании прокатных электросамокатов