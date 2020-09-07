Столичные власти и компания BOLT определили совместные действия для урегулирования ситуации с предоставлением сервиса по прокату электросамокатов.

В результате конструктивного диалога между КГГА и компанией Bolt были определены совместные действия по урегулированию правовой коллизии по внедрению сервиса по прокату электросамокатов в столице. Об этом говорится в совместном заявлении городских властей и компании Bolt.

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Обе стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Действующее законодательство сегодня не имеет эффективного регулирования по использованию и безстанционного проката электросамокатов.

Такие виды транспорта, как электросамокаты, никоим образом не определены в Правилах дорожного движения (ПДД). И полностью отсутствует законодательная база, которая бы регулировала их использование. Это может приводить к аварийным ситуациям на дорогах и пешеходных тротуарах. Поэтому для данного вида транспорта необходимо введение особых норм и правил безопасности. Основная цель – сделать водителей электросамокатов и других видов так называемого “микротранспорта” полноценными участниками дорожного движения с соответствующими правами и обязанностями.

2. Электросамокаты являются частью инфраструктуры современного города.

Электрические самокаты, велосипеды, сигвеи и другие виды “микротранспорта” – это мировой тренд, который сегодня развивается в сотрудничестве компаний с государственными органами власти во многих городах Европы, США, Азии и демонстрирует спрос на услуги проката и общего пользования. Что позволяет быстро решить проблему “последней мили”, избегая дорожных пробок и снижая транспортную нагрузку на дороги. Кроме того, “микротранспорт” является экологической альтернативой двигателям внутреннего сгорания, что существенно снижает выбросы СО2 в атмосферу. Такие виды транспорта скоро станут одной из привлекательных сфер для финансовых инвестиций.

3. Город всегда активно поддерживал и будет поддерживать развитие инвестиционных проектов в столице.

Учитывая спрос на электросамокаты как вспомогательное транспортное средство, КГГА будет способствовать воплощению проектов, которые начала компания Bolt. Но – руководствуясь нормами законодательства, правилами и безопасностью жителей и гостей столицы.

Также, учитывая важность поддержки предпринимательской деятельности и инноваций для развития городской инфраструктуры, КГГА продолжит конструктивный диалог с компанией Bolt и разработку общей концепции для реализации проекта по предоставлению услуг проката и общего пользования самокатами.

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С целью организации эффективной работы стороны определили следующий план действий:

В ближайшее время срочно разработать свод правил по безопасности и использованию, какими будут пользоваться пользователи самокатов в течение тестового периода, который продлится до конца сезона 2020 года (ориентировочно октябрь-ноябрь). Создать совместную рабочую группу с привлечением представителей администрации города, полиции, народных депутатов и представителей бизнеса для обсуждения и выработки предложений по законодательному регулированию на уровне города и государства. Первые шаги по реализации инициативы компании Bolt в предоставлении инновационного сервиса по прокату электросамокатов выявили ряд пробелов в действующем законодательстве относительно “микротранспорт”. Тем не менее, городские власти и Bolt, путем переговоров, определили направления совместной работы для урегулирования ситуации и воплощения в Киеве, а за ним и в других городах Украины, инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры городского “микротранспорта”, ​​- говорится в совместном заявлении КГГА и компании Bolt.

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