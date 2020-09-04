Кадры из Китая зафиксировали момент, когда электрический автомобиль взорвался на зарядной станции.

Местные отчеты свидетельствуют, что владелец красного автомобиля припарковал машину в городе Саньмин на юге Китая и подключил к зарядной станции. Издание Drive сообщает, что то, что осталось от автомобиля, после взрыва, похоже на BAIC EX360.

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Сообщается, что дым начал выходить из машины, вскоре после того, как она была подключена к сети. Хозяин быстро позвонил в пожарную часть, которая оперативно прибыла на место для тушения пожара.

Видео, снятое кем-то в многоэтажной башне поблизости, показывает, как пожарные бригады пытаются потушить пламя, когда машина вдруг взрывается, расстреливая во все стороны панели кузова.

Можно заметить, что пожарные пытаются тушить пламя водой, что кажется не самым лучшим вариантом в сочетании с электрическим током. На самом же деле, лучшим способом контролировать огонь электромобиля является поддержка прямого и сфокусированного потока на аккумуляторе. Похоже, это именно то, что делали пожарные в этом случае.

Скорее всего, по факту инцидента будет начато какое-то расследование, и, надеемся, оно поможет ответить на вопрос, что вызвало взрыв.

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