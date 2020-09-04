Кадри з Китаю зафіксували момент, коли електричний автомобіль вибухнув на зарядній станції.

Місцеві звіти свідчать, що власник червоного автомобіля припаркував машину в місті Саньмін на півдні Китаю та підключив до зарядної станції. Видання Drive повідомляє, що те, що залишилось від автомобіля, після вибуху, схоже на BAIC EX360.

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Повідомляється, що дим почав виходити з машини, невдовзі після того, як вона була під’єднана до мережі. Власник швидко зателефонував до пожежної частини, яка оперативно прибула на місце для гасіння пожежі.

Відео, зняте кимось у багатоповерховій вежі поблизу, показує, як пожежні бригади намагаються загасити полум’я, коли машина раптом вибухає, розстрілюючи навсебіч панелі кузова.

Можна помітити, що вогнеборці намагаються гасити полум’я водою, що здається не найкращим варіантом у поєднанні з електричним струмом. Насправді ж, найкращим способом контролювати вогонь електромобіля є підтримка прямого та сфокусованого потоку на акумуляторі. Схоже, це саме те, що робили пожежники в цьому випадку.



Скоріш за все, за фактом інциденту буде розпочато якесь розслідування, і, сподіваємось, воно допоможе відповісти на питання, що спричинило вибух.

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