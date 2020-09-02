Навіть найсучасніші системи стабілізації та електронні помічники можуть виявитись безпорадними перед законами фізики.

Седан Mercedes втратив керованість, через воду на дорозі та в’їхав на заправну станцію, врізавшись у інший автомобіль та заправну колонку.

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Mercedes їхав крайньою правою смугою, коли водій спробував змінити смугу руху на досить високій швидкості, він не врахував, що дорога була вкрита шаром води. Зрештою водій втрачає контроль, і машину кілька разів заносить, після чого вона влітає у бензоколонку і одночасно в іншу автівку.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, хоча збитків завдано чимало. Mercedes винуватця аварії зазнав значних пошкоджень передньої частини, оскільки були знищені капот, бампер, решітка радіатора та фари. Корма також зазнала пошкоджень від зіткнення, хоча масштабів не видно.

Користувач, який завантажив відео, сказав, що це сталося у Великобританії на автомагістралі A20 між Сідкупом і Суонлі. Звичайно, цього можна було б уникнути, якби водій просто зменшив швидкість і їхав відповідно до умов.

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