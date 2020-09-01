У бюджет міста було сплачено лише 2,7 мільйона гривень.

За порушення правил паркування транспортних засобів протягом липня-серпня 2020 року до столичного бюджету надійшло 2 677 232 грн. Про це інформували в Департаменті транспортної інфраструктури.

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Серед найчастіших порушень:

зупинка біля пішохідного переходу (15026 постанов);

зупинка біля виїзду з прилеглих територій (5439 постанов);

зупинка на смугах громадського транспорту (4274 постанови).

Усього було евакуйовано 38 200 автомобілів. За повернення евакуйованого автомобіля кожен порушник сплатив близько двох тисяч гривень.

Нагадаємо, що для повернення евакуйованого авто потрібно сплатити три квитанції: за «послуги» евакуації, за зберігання на штрафмайданчику, та штраф за порушення ПДР. Сума трьох платежів – близько 2000 грн. Таким чином загальна сума витрат усіх порушників складає близько 75 млн. грн.

«У середині серпня ми в тестовому режимі запустили функцію електронного звернення на отримання автомобіля через додаток Kyiv Smart City. Із 17 серпня за електронними заявами видано 1581 транспортний засіб. Завдяки цій функції черги в пунктах видачі зменшилися на 30%», – повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

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На думку чиновника безпечно припаркувати автомобіль можна лише на спеціально відведених для цього майданчиках, сплативши за паркування в будь-який зручний спосіб: у паркоматі, мобільному додатку, за допомогою SMS чи паркувального талону.