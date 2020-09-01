Опинитись у подібній ситуації – один з найстрашніших нічних жахів водія. Хоча ймовірність такого випадку вкрай мала, не зашкодить знати, як діяти в такій ситуації.

Тюнінгований спорткар нелегального вуличного гонщика не витримав додаткового навантаження і буквальна посипався на ходу. На щастя, обійшлось без жертв.

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Вуличні гонки небезпечні не лише через швидкість, а й часто, через неправильно підготовлені авто, власники яких намагаються вичавити з них максимальну потужність. Під капотом цього Audi RS3 встановлено модифікований до 1100 к.с. мотор, посилений закисом азоту, а для зупинки авто ззаду встановлений парашут.

Спочатку усе йшло добре (неберучи до уваги порушення ПДД та швидкісного режиму на магістралі), водій RS3 довів свою зверхність власникам McLaren 720S та Nissan GTR потужністю 1250 к.с., але під час повторного заїзду з 720S щось пішло не так.

На швидкості 240 км/год під капотом щось спалахнуло. Двигун майже одразу заглух і водій виявив, що гальма в нього теж не працюють. З якихось причин водій також не зміг використати гальмівний парашут. Таким чином водій та його пасажир продовжували їхати в охопленому полум’ям автомобілі, вигадуючи способи зупинити його. Однією з ідей було врізатися відбійник, але це досить небезпечно. Вони навіть спробували гальмувати ногами через відкриті двері, але пройшло ще три довгих хвилини, перш ніж машина нарешті зупинилась.

Менш, ніж через 30 секунд після зупинки, вогонь виривається з-під капота і швидко знищує всю передню частину автомобіля. Водій з пасажиром залишилися неушкоджені. Пізніше було виявлено, що пожежа була викликана від’єднанням виймати гальмівної магістралі, через яку на нагріті гальма бризнула рідина і виник спалах.

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