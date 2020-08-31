Мотоциклетний ланцюг BMW M Endurance використовує промислове алмазне покриття, щоб повністю усунути необхідність змащування та натягу.

В минулі дні мотоциклістам, як і автомобілістам, потрібно було мати певну компетенцію у механіці, аби дістатися туди, куди вони вирушали. Сьогодні ж більшість байкерів навіть не тримали гайкового ключа в руках, однак залишається одна річ, що може завдати клопоту і змусити попрацювати руками – ланцюг.

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Мотоциклетні ланцюги все ще потребують очищення та змащення, а з часом мають здатність провисати, через розтягування. Ігнорування цієї роботи може призвести до того, що ланцюг зіскочить із зубців на задній зірочці, а швидкості це небезпечно.

Ланцюг BMW M Endurance використовує промислове алмазне покриття на роликах для “надзвичайної твердості та стійкості”. Він не стирається, каже BMW, і “різко” зменшує коефіцієнт тертя там, де ролик взаємодіє із зубцями зірочки та втулкою, яка оточує штифт, що утримує ланки ланцюга.

Алмазне покриття – це “тетраедрично аморфний вуглець” (ta-C). Між внутрішньою та зовнішньою пластинами ланцюга все ще є гумове ущільнення з кільцем X, мабуть, щоб уникнути піщинок на дорозі, але оскільки ланцюг M Endurance не вимагає липкого мастила, цей пісок не буде щільно прилягати до ланцюга.

Фото: ланцюг BMW M Endurance / BMW Motorrad

На даний момент BMW пропонує інноваційний ланцюг у якості заводської опції для S1000RR та S1000XR. “Інші моделі BMW Motorrad готуються до цієї функції”, – йдеться у прес-релізі. Наразі невідомо, чи буде ланцюг M Endurance підходити для байків інших марок, окрім BMW.

Вартість деталі відносить її до преміум-класу компонентів. Хоча офіційних цін у прес-релізі немає, Motorcycles.News повідомляє, що сам ланцюг коштує 286 євро, а в комплекті з зірочкою та роликами – 425 євро.

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