Короткометражний бойовик у стилі Джеймса Бонда рекламує Yadea G5.

Він Дізель ніколи не претендував на роль Джеймса Бонда, але він цілком міг би впоратись з цією роботою, не гірше за Деніела Крейга. І був би дуже сучасним Бондом, який їздить на електричному скутері.

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Найбільшу славу Віну Дізелю принесла роль Домініка Торетто у франшизі "Форсаж", однак у східному світі він ще й електроскутери продає. І це навіть не якийсь потужний чи неймовірно швидкий скутер – мова про Yadea G5, сидячий скутер у стилі Vespa з дещо футуристичним дизайном і не зовсім вражаючими характеристиками.

Але Він Дізель робить його значно більш привабливим для покупців. Рекламний ролик був запущений в Китаї ще на початку 2020 року, а тепер Yadea отримала дозвіл на його трансляцію за межами Китаю. Bloomberg повідомляє, що з моменту виходу реклами, марка Yadea отримала 90-відсотковий приріст продажів, і Він Дізель зіграв у цьому не останню роль.



Що до самого скутера в’єтнамської марки, то Yadea 5G поставляється у двох версіях: City та Pro. Перша оснащується мотором на 2300 Вт та акумулятором на 1,56 кВт-год, розрахованим на пробіг у 60 км та максимальну швидкість до 45 км/год. Продуктивніша версія Pro має двигун на 3100 Вт та пару акумуляторів на 1,9 кВт, що забезпечують загальний пробіг у 130 км і максимальну швидкість у 60 км/год.

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