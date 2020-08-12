Пару легендарних "Делореанів" зачинили у сараї одразу після придбання у 1981 році. Коли ж двері приміщення відчинились знову, машини опинились у 2020-му.

Подорожі у часі, на жаль чи на щастя, все ще неможливі. В майбутнє можна зазирнути в кіно чи фантастичній літературі, науковій конференції чи презентації Tesla Cybertruck. А в минуле, принаймі подумки, можуть відправити знакові речі з власною історією та особливим значенням. Такі, як пара новеньких машин 1980-х років випуску.

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DeLorean DMC-12 випускався протягом двох років, машина вийшла тиражем близько 9 тисяч екземплярів, а до наших днів дійшло близько 6500 з них. Зважаючи на таку кількість, вони не відносяться до раритетів, однак цінуються серед колекціонерів за те, що представляють унікальну главу в історії автоіндустрії та зв'язок із франшизою фільмів “Назад у майбутнє”.



На одометрі одного з автомобілів, знайдених у сараї десь у Каліфорнії, лише 14 миль (22,5 км). У другого на табло 1623 милі. Автомобілі мають послідовні VIN-номери та збереглись у повністю оригінальному стані.

Продавець воліє віддати обидва DMC-12 в одні руки за 50 тисяч доларів і, зважаючи на комплектність та стан автомобілів, це досить приваблива пропозиція.

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