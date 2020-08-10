Усе повертається на круги своя.

Ця історія трапилась у Міннеаполісі, штат Міннесота: пікап Chevrolet 1957 року випуску повернувся у родину, після 44 років, та ще й за ту ж суму, за яку був колись проданий.

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У 1976 році фермер Джон Ван Дер Він продав свій пікап молодому чоловіку на ім’я Боб Спортал з міста Прінсбург. На той момент Спорталу було трохи більше 20 років, повідомляє місцевий телеканал KARE 11. Він щодня їздив на автомобілі на роботу на зерновий елеватор, поки не вийшов на пенсію п'ять років тому. Оскільки потреби в автомобілі більше немає, Боб вирішив продати іржавий пікап.

Можливо, не знайшовши багато охочих на такий товар, він вирішив звернутись до родини, що колись продала йому цю автівку. І таки мав рацію. Минулого тижня він передав ключі від пікапа Тому Лінстру – онуку Джона Ван Дер Віна, за символічну плату у 75 доларів.